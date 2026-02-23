Bolsas de Shanghái y Shenzhen suben 1,15 % y 1,52 % al abrir tras fallo de Supremo de EEUU

Los parqués de China continental seguían así la tendencia marcada en la jornada previa por la Bolsa de Hong Kong, cuyo principal índice, el Hang Seng, subió un 2,53 %.

Los mercados de Shanghái y Shenzhen recuperan hoy su actividad tras haber permanecido cerrados desde el pasado 15 de febrero con motivo de las festividades por el Año Nuevo lunar.

El Supremo dictaminó que el Gobierno de Estados Unidos se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma que habilita al presidente a adoptar medidas económicas ante situaciones de emergencia nacional, pero que, según el tribunal, no faculta la creación de aranceles generalizados como los aplicados a socios comerciales, entre ellos China.

La decisión se produce después de que en octubre ambas potencias acordaran una tregua comercial de un año que redujo parcialmente los aranceles estadounidenses sobre productos chinos, incluida la rebaja del gravamen vinculado al fentanilo del 20 % al 10 %, aunque la carga total seguía en niveles elevados.

Según la consultora Capital Economics, antes del fallo China estaba sujeta a aranceles del 20 % bajo la IEEPA y el tipo efectivo sobre sus exportaciones a EE.UU. se situaba en torno al 32 %.

Con el nuevo arancel global del 15 % anunciado por Trump, ese tipo podría caer al 23 %, según Capital Economics, lo que mejoraría la posición relativa de China frente a otros exportadores asiáticos, aunque la incertidumbre persiste por otras medidas que podría tomar Washington.

El Ministerio de Comercio de China señaló este lunes que está "evaluando exhaustivamente" el contenido y las implicaciones del fallo e instó a Washington a "cancelar las medidas arancelarias unilaterales".