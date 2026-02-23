Canadá se reunirá con OpenAI por publicaciones de la autora del tiroteo de Tumbler Ridge

El ministro canadiense de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, informó este lunes que se reunirá "con los responsables del equipo de seguridad" de OpenAI tras conocer "las informaciones muy inquietantes" de que la empresa no notificó a las autoridades canadienses cuando detectó las publicaciones de Van Rootselaar.

El viernes, The Wall Street Journal reveló que OpenAI canceló en junio la cuenta de Van Rootselaar por sus publicaciones, que incluían casos de ataques con armas.

La empresa señaló que informó a las autoridades de las publicaciones de Van Rootselaar tras el tiroteo porque no fueron lo suficientemente graves como para avisar a la Policía.

El pasado 10 de febrero, Van Rootselaar, de 18 años de edad, mató a tiros a seis personas, cinco niños de 12 y 13 años, y una profesora en una escuela de la localidad canadiense de Tumbler Ridge antes de quitarse la vida.

Con anterioridad, Van Rootselaar había matado, también a tiros, a su madre y hermano en su vivienda familiar.

Solomon aseguró que tras la revelación de The Wall Street Journal, contactó "de forma inmediata" a OpenAI para "obtener una explicación de la situación".

"El domingo por la mañana, mi equipo se reunió también con miembros de OpenAI, y convoqué a los responsables del equipo de seguridad de OpenAI en EE.UU. para que vinieran a Ottawa", explicó.

"Nos reuniremos (mañana) para que expliquen sus protocolos de seguridad y los casos en los que avisan a la policía para entender mejor lo que sucedió y lo que hacen", añadió.

Solomon añadió que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida la regulación de los 'chatbots' de los servicios de inteligencia artificial como ChatGPT, de cara a la legislación que el Gobierno canadiense está preparando sobre privacidad, datos personales e inteligencia artificial.

"Estamos trabajando para asegurar que tenemos una serie de medidas que protegen a los canadienses. Y esa serie de medidas será exhaustiva para asegurar que los canadienses están seguros, especialmente los menores", concluyó.