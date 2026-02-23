Carney viajará a la India, Australia y Japón para reforzar las relaciones económicas

La visita se enmarca en el impulso que Carney está dando a la apertura de la economía canadiense a nuevos socios para reducir la dependencia que tiene el país norteamericano de Estados Unidos ante las nuevas políticas comerciales de la Administración del presidente Donald Trump.

El viaje a la India supone también la consolidación de la normalización de las relaciones entre los dos países que habían sufrido una grave crisis desde que en septiembre de 2023 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó a las autoridades indias de estar relacionadas con el asesinato en Canadá de un ciudadano canadiense de origen indio, el disidente Hardeep Singh Nijjar.

Tras la acusación de Trudeau, la India tomó medidas contra Canadá y en octubre de 2024 Ottawa decidió expulsar del país al embajador indio, Sanjay Kumar Verma, y a otros cinco diplomáticos indios después de que la Policía Montada de Canadá los acusara de estar vinculados a una campaña de asesinatos y otros actos de violencia en el país norteamericano.

Con la llegada al poder de Carney a principios de 2025, en sustitución de Trudeau, y las amenazas de Trump a la economía y soberanía canadienses, Ottawa empezó a aplicar una política de aproximación a las autoridades de Nueva Delhi.

Este lunes, Carney señaló en un comunicado al anunciar su gira que "en un mundo más incierto, Canadá está concentrado en lo que puede controlar".

"Estamos diversificando nuestro comercio y atrayendo nuevas inversiones masivas para crear oportunidades para nuestros trabajadores y empresas. Estamos forjando nuevas asociaciones para crear mayor certidumbre, seguridad y prosperidad en el país", añadió.

En la India, Carney visitará primero Mumbai y posteriormente Nueva Delhi, donde se reunirá con el primer ministro del país, Narendra Modi, con quien tratará la ampliación de las relaciones bilaterales "con nuevas asociaciones ambiciosas en comercio, energía, tecnología e inteligencia artificial, cultura y defensa".

Tras visitar la India, Carney se desplazará a Sídney y Canberra para reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con el objetivo de profundizar en la cooperación en defensa y seguridad marítima, minerales críticos, comercio y tecnologías avanzadas.

La última parte de la gira se iniciará en Tokio donde Carney tratará con la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, inversiones y asociaciones en energías limpias, manufactura avanzada, minerales críticos y seguridad alimentaria.