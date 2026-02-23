Chad cierra su frontera con Sudán por las incursiones de paramilitares de las FAR

Según un comunicado del Ministerio de Comunicación de Chad, la frontera quedará cerrada "hasta nuevo aviso" para prevenir la extensión del conflicto sudanés a territorio chadiano, una devastadora guerra civil que enfrenta a las rebeldes FAR con el Ejército sudanés desde abril de 2023.

"Esta decisión se toma tras las incursiones repetidas y las violaciones cometidas por fuerzas en conflicto en Sudán sobre el territorio chadiano", reza el documento, publicado en la cuenta de la red social Facebook de la mencionada cartera ministerial.

Aunque los desplazamientos transfronterizos de bienes y personas quedaron suspendidos, Yamena indicó que podrán concederse "excepciones especiales" por razones humanitarias y con previa autorización.

Chad también afirmó que se reserva el derecho a responder ante cualquier agresión o violación de sus territorios y fronteras.

"El Gobierno invita a las poblaciones de las zonas afectadas a mantener la calma, actuar con vigilancia y respetar esta decisión. Las autoridades administrativas y militares han sido instruidas para velar por la aplicación estricta de esta medida", concluyeron las autoridades chadianas.

El mismo lunes de madrugada, nueve soldados chadianos y 18 paramilitares murieron, y otros diez rebeldes sudaneses fueron capturados, después de un intento de incursión de las FAR en la ciudad chadiana de Tiné, en el este del país y situada en la frontera común, informó a EFE el coronel Mahadi Nour, comandante de la unidad del Ejército de Chad atacada.

Esta no es la primera vez que se produce un incidente de este tipo, pues el pasado día 21 al menos diez soldados chadianos fallecieron en Tiné en enfrentamientos con las FAR.

Además, la región ha sido un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores chadianos y bandidos sudaneses que les roban el ganado.

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los recortes en la ayuda internacional.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta.