China dice estar "evaluando" el fallo del Supremo de EE.UU. y critica el "proteccionismo"

En un comunicado, la cartera señaló que "ha tomado nota" de la decisión judicial en el litigio sobre los aranceles y que se encuentra realizando una "evaluación integral" de sus implicaciones.

China "se opone sistemáticamente a las medidas arancelarias unilaterales" y reitera que "la guerra comercial no tiene ganadores y el proteccionismo no tiene salida", indicó la cartera, después de que el Supremo de EE.UU. fallara que la Administración de Trump se extralimitó al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para imponer esos gravámenes.

El Ministerio añadió que los llamados "aranceles recíprocos" y los gravámenes vinculados al fentanilo constituyen medidas "unilaterales" que, según Pekín, "no solo violan las reglas económicas y comerciales internacionales", sino también el "derecho interno" estadounidense, y "no se ajustan a los intereses de ninguna de las partes".

El comunicado insistió en que los vínculos entre ambas potencias deben gestionarse desde la cooperación: "Los hechos han demostrado repetidamente que China y Estados Unidos se benefician cuando cooperan y salen perjudicados cuando confrontan", sostuvo la cartera, que instó a Washington a "cancelar" los aranceles unilaterales impuestos a sus socios comerciales.

Pekín afirmó además haber observado que Estados Unidos "se prepara" para recurrir a medidas alternativas como "investigaciones comerciales" con el objetivo de mantener la imposición de gravámenes a sus socios, y advirtió de que China "mantendrá una estrecha vigilancia" y "protegerá firmemente" sus intereses.

La declaración se produce tras el fallo del Supremo estadounidense del viernes, emitido por seis votos contra tres, que limitó el uso de la IEEPA como fundamento para imponer aranceles generalizados en tiempos de paz.

Tras la decisión judicial, Trump anunció inicialmente un nuevo arancel global del 10 % al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero este sábado elevó ese gravamen al 15 %.

La norma invocada permite incrementar los aranceles hasta un máximo del 15 % y por períodos de 150 días, lo que introduce interrogantes sobre su aplicación a medio plazo y sobre los mecanismos legales que pueda emplear la Casa Blanca si desea prolongar la medida.

La situación se produce en un contexto de tregua comercial de un año anunciada el pasado octubre entre Washington y Pekín, que incluía rebajas parciales de gravámenes y la suspensión temporal de algunas restricciones, tras una escalada de aranceles mutuos sin precedentes entre las dos potencias en abril del año pasado.

Por ahora, no se ha precisado cómo afectará el nuevo arancel del 15 % a los compromisos anunciados en el marco de la mencionada tregua ni qué medidas arancelarias concretas seguirán vigentes entre ambas partes.

El fallo del Supremo estadounidense y las nuevas medidas arancelarias ocurre semanas antes de la visita oficial anunciada de Trump a China, del 31 de marzo al 2 de abril, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.