Chóferes acuerdan con el Gobierno de Bolivia resarcimiento por combustible en mal estado

Los transportistas colocaron por la mañana sus vehículos atravesados en el centro de la ciudad de La Paz para exigir una respuesta inmediata a su reclamo.

Varios mostraron botellas plásticas con gasolina oscura y de textura aceitosa, mientras que otros conductores mostraron piezas de sus unidades de trabajo que quedaron inutilizadas a consecuencia de la mala calidad de la gasolina o el diésel.

"Estamos entrando en quiebra, es por la mala calidad de la gasolina no porque nosotros no hacemos mantenimiento", indicó a los medios el transportista Jorge Hidalgo.

Hidalgo señaló que en el último mes gastó más de 10.000 bolivianos (1.449 dólares) en la reparación de su minibús, destinados a la compra de inyectores, bomba de combustible y mangueras, además de la mano de obra mecánica y el desecho del combustible dañado.

La protesta derivó en un acuerdo casi inmediato con las autoridades del Gobierno, ya que un par de horas después el bloqueo fue suspendido.

El dirigente de la Asociación del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, mencionó que el Ejecutivo se comprometió a habilitar desde el viernes una línea para que cada conductor denuncie el daño a su vehículo a causa del mal combustible, con el "reembolso correspondiente" en un plazo de 48 horas.

A esto se suma el diferimiento del pago de cuotas bancarias a favor de los chóferes que resultaron perjudicados debido al daño de piezas causado por el mal combustible.

El reclamo de los transportistas de distintas regiones del país por el mal estado del combustible lleva varias semanas, algo que el Gobierno ha admitido y que, aseguró, se trata de un problema "heredado" de la anterior gestión, aunque matizó que no ocurrió en todo el país.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que generó el desbalance en la composición del combustible.

YPFB aseguró que se asumieron varias medidas para garantizar el buen estado de la gasolina, como mayores controles en la cadena de distribución desde su importación, la limpieza de los tanques de almacenamiento, la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores y la adquisición de aditivos.

Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos activó desde este mes un seguro solidario gestionado por YPFB para reparar al 100 % los daños producidos por el combustible en mal estado.

El Gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que rigió durante más de dos décadas, por lo que el litro de gasolina especial pasó de costar 0,53 dólares a un dólar, y el precio de la gasolina premium subió de 1 a 1,58 dólares.