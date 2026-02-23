Colonos israelíes incendian una mezquita y escriben pintadas amenazadoras en Cisjordania

Según el diario digital israelí Ynet, el asalto se produjo en la mezquita Abu Bakr Al Sidiq, en la aldea de Tal, situada al sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada).

El canal israelí N12 publicó una fotografía en la que se aprecian manchas de hollín en la entrada del templo, que no parece haber sido afectado estructuralmente, así como una imagen de pintadas en hebreo entre las que se pueden leer las palabras "venganza" y "etiqueta de precio".

La vandalización de la mezquita, producida durante la primera semana de este Ramadán (mes sagrado del calendario musulmán), no es la primera de la zona. Ya en noviembre de 2025, colonos israelíes incendiaron la mezquita Hajja Hamida, ubicada también en la gobernación de Nablus, y escribieron eslóganes racistas en sus paredes.

Además, durante la tarde de este domingo y la madrugada de este lunes el Ejército israelí llevó a cabo de manera simultánea redadas en las localidades cisjordanas de Tulkarem (norte) e Idna (sur), según reportes de la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Según este medio, las tropas israelíes dispararon balas de goma y munición real, y emplearon gas pimienta contra los residentes.

Al menos 22 palestinos han sido asesinados en ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus agresiones se intensificaron, según el recuento de la ONG B’Tselem, que denuncia la falta de una investigación judicial.

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 niños.