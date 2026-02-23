Consejo de Derechos Humanos se inaugura con una letanía de los más terribles abusos

"El sufrimiento masivo de los civiles, de Sudán, Gaza, Ucrania o Birmania (Myanmar) se está produciendo delante de nuestros ojos", denunció en su discurso inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se reúne desde hoy y hasta fines de marzo en Ginebra.

De la situación en el país africano, el alto comisionado señaló que todas las partes del conflicto armado deben rendir cuentas por todas las violaciones cometidas, "en particular los crímenes de guerra y los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en El Fasher", capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste del país.

Advirtió que si no se hace nada tales atrocidades podrían repetirse en la región de Kordofán, limítrofe con Darfur de Norte.

Estas forman el cinturón central-occidental de Sudán, teniendo una importancia geográfica estratégica.

Sobre Gaza, Türk desmintió que hubiese un entrada masiva de asistencia humanitaria al señalar que "la situación sigue siendo catastrófica" y que "los palestinos siguen muriendo a causa de los disparos israelíes".

"Existe preocupación por la limpieza étnica tanto en Gaza como en Cisjordania, donde Israel está acelerando sus esfuerzos para consolidar la anexión ilegal. Cualquier solución sostenible debe basarse en dos Estados que convivan con la misma dignidad y los mismos derechos", defendió ante los países miembros del Consejo, que Estados Unidos e Israel abandonaron el año pasado y con el que han cortado toda relación.

El jefe de derechos humanos de la ONU pidió por otra parte el fin de la guerra en Ucrania, mientras que denunció que cinco años después del golpe militar en Birmania, el conflicto armado se está cobrando aún más vidas civiles, mientras que las recientes elecciones organizadas por los militares solo han profundizado la desesperación de la población.