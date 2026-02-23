Coreanas NMIXX celebran "amor" latino por el K-Pop y buscan colaborar con artistas locales

Será la primera vez que una banda de música coreana interviene en el festival de música más grande de Latinoamérica, un precedente que instala la organización, que ha expresado su objetivo de modernizar la audiencia y atraer a nuevo público al evento.

El grupo recalcó que estaban "muy ansiosas de poder sentir la energía de 'El Monstruo'" (como se conoce a la audiencia de la Quinta Vergara viñamarina por su exigencia con los artistas) y que era "un sueño" poder estar en el festival y "sentirlo como artistas".

"El público chileno expresa su amor de manera muy honesta y muy cálida", añadieron las coreanas.

Esta será la primera vez que NMIXX actúa en Viña, pero no la primera vez que asisten al certamen ya que, el año pasado, presenciaron la actuación de Myriam Hernández, la cantante chilena que se hizo con la gaviota de platino, el galardón que se entrega a artistas con gran vinculación con el festival y más de 30 años de carrera.

"El año pasado cuando vinimos al show vimos un show legendario de Myriam Hernández. Nos conmovió mucho. Pudimos aprender mucho de ella. Cantaremos y hablaremos con todos", explicaron.

NMIXX es un sexteto surgido en 2022 y que alcanzó gran popularidad el año pasado tras el lanzamiento de su disco 'Blue Valentine', que las ha llevado a realizar giras internacionales, destacando una en Brasil previa a su actuación en la Quinta Vergara.

Este lunes anunciaron un nuevo tour, pero no especificaron su alcance.

Las cantantes asiáticas actuarán en la tercera noche de festival, cerrando la parrilla que comenzará con los mexicanos Jesse & Joy y que continuará con las competencias internacionales y folclóricas del festival, así como con el show de humor del venezolano Esteban Düch.