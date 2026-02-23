Dos sismos, de hasta 5,1 de magnitud, sacuden la región noroccidental china de Xinjiang

El primer sismo se produjo a las 12:12 hora local (04:12 GMT), según la medición difundida por la institución, que indicó que el epicentro se localizó en las inmediaciones del citado condado.

En un primer momento, las autoridades calcularon la magnitud del temblor en 5,3, dato que fue revisado a la baja poco después.

Según la medición oficial, el seísmo tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

A las 12.34 hora local (04.34 GMT), se registró también en Yuli un nuevo terremoto, de magnitud 3,3 y con una profundidad de 18 kilómetros.

Yuli se encuentra a unos 300 kilómetros de la capital regional, Urumqi, de unos 4,5 millones de habitantes y donde el temblor se habría sentido con cierta intensidad, según testimonios en redes sociales del gigante asiático.

Un equipo avanzado compuesto por dos vehículos y diez efectivos se desplazó al área del epicentro para realizar labores de reconocimiento y fueron movilizados 28 vehículos, 160 efectivos y dos perros de rescate preparados para intervenir si fuera necesario, aunque por el momento no se han registrado derrumbes ni víctimas, informó la cadena estatal CCTV.

Según el registro oficial, en los últimos cinco años se han producido 499 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros en la zona.

En enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la localidad de Aksu, también en Xinjiang, dejando al menos tres víctimas y daños en viviendas e infraestructuras.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.