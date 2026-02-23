Ecuador prevé aumentar su producción petrolera en 2.411 barriles diarios

Las acciones incluyen el aumento de la actividad exploratoria, la realización de pruebas en pozos y la estabilización de la producción en pozos como Yuralpa-36 HST1, Shushufindi-223 y Tigüino-26.

El pozo Yuralpa, situado en la provincia amazónica de Napo y operado por la estatal Petroecuador, aportará unos 678 barriles diarios, mientras que el Shushufindi-223, en la también amazónica Sucumbíos, sumará alrededor de 1.010 barriles por día.

Por su parte, el Tigüino-26, localizado en Orellana y operado por la empresa privada Petrobell, aportará 723 barriles diarios.

La producción nacional alcanzó este domingo 459.743,34 barriles por día, de los cuales 363.789,35 salieron de Petroecuador y 95.953,99 barriles de compañías privadas, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

La Cartera de Ambiente señaló que el personal técnico realizará un monitoreo continuo del comportamiento productivo de los pozos intervenidos y evaluará nuevas oportunidades de optimización.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y financia parte del presupuesto general del Estado.