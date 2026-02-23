Ecuador y Estados Unidos incautan 3,12 toneladas de cocaína en altamar

La cartera de Estado señaló que el operativo se realizó tras "labores de inteligencia" que permitieron interceptar una embarcación que "navegaba sin documentación habilitante y transportaba el cargamento ilícito en altamar".

De acuerdo a información militar, esta droga supuestamente iba a ser enviada a Norteamérica, donde estaría valorada en 78 millones de dólares.

Además de la droga, tres hombres fueron detenidos, quienes arribaron este lunes al puerto de la ciudad costera de Manta, donde fueron entregados a la Policía y a la Fiscalía.

Dos de los hombres son oriundos de Manabí, provincia a la que pertenece Manta; y el tercero es del municipio costero de Salinas, que son zonas clave en la ruta que utilizan las redes del narcotráfico para sacar la droga hacia el extranjero.

La Policía ecuatoriana se quedó con 200 kilos de la droga incautada para su análisis y el resto se lo llevó Estados Unidos "para su destrucción", según dijo el mayor Christian Sarmiento, jefe de operaciones de Manta.

Sarmiento agregó que uno de los tres detenidos tiene antecedentes penales por narcotráfico y que empezarán una "línea investigativa" para determinar desde dónde salió la droga.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.