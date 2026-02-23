EEUU advierte que "agentes malignos extranjeros" atacaron telecomunicaciones de Chile

"Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros", indicó el diplomático en rueda de prensa en la Embajada.

El hackeo, apuntó Judd, afectó a "múltiples" compañías privadas, "poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas".

Estados Unidos también alertó a las autoridades chilenas de ataques cibernéticos a una "prominente empresa chilena de la construcción", indicó el representante estadounidense.

"Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación", subrayó.

La falta de respuesta, agregó, "ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales".

Las declaraciones del embajador se producen en medio de las tensiones diplomáticas luego de que el viernes la Administración de Donald Trump revocara las visas a tres funcionarios del Gobierno por evaluar la viabilidad del proyecto para construir un cable submarino de fibra óptica entre China y Chile.

Según justificó Washington en un comunicado, los funcionarios -entre los que está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz- "dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

La sanción estadounidense provocó que el Ejecutivo del progresista Gabriel Boric presentara una nota de protesta ante Estados Unidos y casi todo el espectro político -menos la ultraderecha- acusó a Washington de "intervencionismo", "presiones" y "violación de la soberanía nacional".

El embajador Judd dijo este lunes que Estados Unidos respeta "el derecho de Chile a ejercer intercambios comerciales" con cualquier país, pero justificó la medida diciendo que "las amenazas a la infraestructura crítica afectan a todos".