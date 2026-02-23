El apoyo británico a Ucrania "es más fuerte que nunca", dice el Gobierno de Starmer

"Rusia no está ganando esta guerra. No ganará esta guerra", afirmó contundente el portavoz, y resaltó que "la valentía de Ucrania" sigue defendiendo "nuestros valores compartidos."

Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania en las últimas semanas han sumido a millones de personas en la oscuridad, privando a familias y niños de necesidades básicas, subrayó.

"Esta guerra sigue siendo el desafío de seguridad que define nuestra era. Se trata de si perdurará la libertad ucraniana y europea. Vamos a estar con Ucrania hasta que se asegure una paz duradera", añadió.

En una entrevista con la BBC divulgada hoy, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

"Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", dijo Zelenski.