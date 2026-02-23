El banco Santander invertirá este año en Argentina 230 millones de dólares

Santander Argentina dijo en un comunicado que destinará esta inversión a potenciar su infraestructura tecnológica, incorporar nuevas capacidades de inteligencia artificial y seguir evolucionando sus plataformas digitales.

"Queremos que nuestros clientes operen de manera simple y digital en su día a día, pero también que sepan que cuentan con una red de atención, especialistas y banca automática de última generación que complementa esa experiencia cuando lo necesitan", señaló Alejandro Butti, director ejecutivo de Santander Argentina.

Según datos de la entidad, actualmente el 90 % de las transacciones se realiza de manera digital, y el 63 % de sus nuevos clientes se incorporan al banco a través de canales en línea.

Esta adopción creciente de soluciones digitales "refleja una preferencia clara por la agilidad y la autogestión, especialmente desde el celular, como eje de la experiencia bancaria cotidiana", afirmó Santander, uno de los principales bancos privados del sistema financiero argentino.

Con 288 sucursales, Santander presta servicios a unos 5,4 millones de clientes en Argentina.