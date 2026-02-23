El beneficio de la siderúrgica brasileña Gerdau se redujo un 21,1 % en 2025

Gerdau, que tiene plantas en siete países (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Uruguay), explicó en el balance financiero anual divulgado este lunes que, pese a que las ganancias aumentaron en Estados Unidos por las restricciones de la Administración Trump a la importación de acero, en Brasil ocurrió lo contrario.

"El año de 2025 fue nuevamente marcado por niveles récords de importación, que sumaron 6,4 millones de toneladas (incluyendo los semiacabados), un aumento del 7,4 % en relación al año anterior", aseguró la siderúrgica en su balance.

La empresa atribuyó tal aumento a los bajos precios de los aceros chinos e insistió en que el Gobierno adopte medidas para combatir la competencia desleal y proteger a la industria nacional.

Según Gerdau, el segmento más afectado por el fuerte aumento de las importaciones fue el de aceros planos, con un salto del 29,6 % en las compras en 2025.

"Ese movimiento intensificó la sobreoferta de acero en el mercado brasileño; presionó la rentabilidad de la industria local y limitó el avance de las ventas, incluso en un escenario en que el consumo aparente fue en un 3 % superior al de 2024", asegura el balance.

Gerdau afirmó que el aumento del consumo interno permitió que sus ventas de acero crecieran un 5,9 % en volumen en 2025, hasta 11,6 millones de toneladas, y que sus ingresos se elevaran en un 4,2 % el año pasado, hasta 69.859 millones de reales (unos 13.506,1 millones de dólares).

Esa mejoría no impidió que su Ebitda (resultado bruto de explotación) anual bajara un 7,1 %, hasta los 10.074 millones de reales (unos 1.947,6 millones de dólares) en 2025.

Mientras que sus ventas de acero en Norteamérica saltaron un 9,3 %, hasta las 5 millones de toneladas, las de Brasil solo crecieron un 2,9 %, hasta las 5,8 millones de toneladas.

Por su parte, la producción de acero bruto en las plantas en Norteamérica avanzó un 11,5 %, hasta 5,6 millones de toneladas, mientras que en Brasil retrocedió un 2,9 %, hasta 5,9 millones de toneladas.

Ante las dificultades, la deuda bruta de la empresa aumentó un 4 % en el último año, hasta 13.637 millones de reales (2.636,5 millones de dólares) a finales de diciembre.