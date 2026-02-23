El cantante Robbie Williams regresa a México con la energía de ‘Britpop’

En un comunicado, la empresa promotora Ocesa precisó que el artista tendrá un concierto el próximo 7 de octubre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, donde ofrecerá un espectáculo que recorrerá cada uno de los temas de su último álbum, en el que destacan canciones como ‘Human’, que interpreta con el dúo mexicano Jesse y Joy.

La compañía también apuntó que la preventa de boletos para clientes Banamex se llevará a cabo el 2 de marzo a las 11:00 hora local (19:00 GMT), mientras que la venta general comenzará un día después, el 3 de marzo, a través de Ticketmaster o en la taquilla del recinto.

Esta nueva etapa musical fue anunciada por el artista el verano pasado, momento en el que ofreció conciertos en Reino Unido que acumularon alrededor de 1,2 millones de asistentes en el conjunto de fechas realizadas en Europa.

Con este nuevo álbum, el intérprete de ‘Angels’ reúne talentos internacionales como Laura Pausini, con quien canta ‘Desire’, el primer himno oficial de la FIFA y que sonará en los partidos de fútbol del Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

En junio del año pasado, Williams fue nombrado Embajador Oficial de Música de la FIFA, con el objetivo de unir esta marca a la música, y así potenciar su fuerza en los escenarios mundiales.

En el repertorio de ‘Britpop’ también se escucha en el primer sencillo, ‘Rocket’, al legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony lommi, quien aporta un estilo rockero al tema que contó con la participación del músico Glenn Hughes.

Después del recorrido por la industria audiovisual con la película ‘Better Man’, nominada al Óscar, Williams continúa su paso por los escenarios del mundo, en el que México es una parada esperada por sus seguidores.