El embajador de EEUU no se presenta a la convocatoria del Ministerio de Exteriores francés

"No se presentó. Ante esta aparente incomprensión de los requisitos básicos de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país, el ministro solicitó que no se le permitiera seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés", señalaron fuentes diplomáticas francesas.

"Por supuesto -agregaron-, sigue siendo posible que el embajador Charles Kushner ejerza su misión y se presente en el Quai d'Orsay (sede de la cartera de Exteriores) para que podamos mantener las conversaciones diplomáticas que permitan limar las asperezas que, inevitablemente, pueden surgir en una relación de amistad que dura ya 250 años".

Kushner había sido convocado porque el Gobierno francés buscaba dejar claro que rechaza que el crimen de Quentin Deranque -un ultraderechista de 23 años que murió el pasado 14 de febrero tras recibir una paliza en Lyon, atribuida por los investigadores a grupúsculos de ultraizquierda- sea "instrumentalizado".

Concretamente, la cuenta oficial en X de la embajada estadounidense en Francia publicó un mensaje invitando a preocuparse por esta muerte porque "el extremismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Seguiremos de cerca la situación y esperamos que los autores de estos actos violentos sean llevados ante la justicia", agregaba el mensaje, que fue también publicado por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos estadounidense, Sarah B. Rogers.