El Gobierno español espera que se imponga la sensatez sobre los aranceles en EE.UU.

La titular española de Hacienda considera "una buena noticia" la decisión de la Corte Suprema estadounidense de invalidar algunos de los aranceles impuestos por Trump, pues señaló que indica que existe una separación de poder en Estados Unidos.

Además, alegó, en declaraciones a periodistas, que la imposición de la política arancelaria era "injusta" y no seguía criterios "que realmente se pudieran defender".

"Nos hubiera gustado que la respuesta del Gobierno (de EE.UU.) hubiera sido la retirada de los aranceles, pero vamos viendo cómo se comporta Trump", indicó la ministra, respecto a los anuncios de nuevas tasas globales del republicano tras la decisión de la Corte Suprema.

En este sentido, Montero confía en que se impongan la sensatez y el sentido común, puesto que cuantas más actuaciones se pongan en marcha más capacidad se tendrá para paralizarlas.

Según Montero, el diálogo es "la única fórmula" para la resolución pacífica de los conflictos y no "la ley del más fuerte".

Trump anunció este fin de semana una nueva tasa global del 15 % - inicialmente del 10 % - en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.