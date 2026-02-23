El ministro de Exteriores de Israel pospone visita a Panamá

La visita de Saar estaba programada para este martes y miércoles y sería "la primera de un canciller israelí al país en más de cuatro décadas", como había indicado en enero pasado un comunicado de la delegación diplomática de Israel en Panamá.

La misma fuente había explicado entonces que se abordarían temas de interés común, especialmente en los ámbitos de cooperación en agua y agricultura, económicos y comerciales.

"El canciller Gideon Saar ha nombrado este año de más acercamiento entre Israel y América Latina. Además de Panamá, su gira incluye la República del Ecuador", agregó la información de la Embajada de Israel el pasado 16 de enero.