El petróleo brent baja un 0,91 %, hasta 71,11 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,65 dólares respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando acabó en 71,76 dólares.

El brent retrocedió ante el avance de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que suavizaron parte de la prima de riesgo geopolítico que había sostenido los precios en las últimas semanas por el temor a interrupciones del suministro desde la región.

También pesó entre los inversores la incertidumbre en torno a la política arancelaria de EE.UU., que genera dudas sobre el crecimiento global y, en consecuencia, sobre la evolución de la demanda de combustible.