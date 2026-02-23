El primer ministro de Perú Hernando De Soto aparece citado en los papeles de Epstein

El nombre de De Soto, de 84 años, conocido también por haber asesorado al dictador libio Muanmar El Gadafi y al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), sale en un correo recibido por Epstein el 1 de febrero de 2010 de un remitente oculto, de acuerdo a los documentos recientemente liberados por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Me reuní con Hernando de Soto, supuestamente uno de los grandes economistas vivos del mundo. Realmente decepcionante. Parece una estafa", contó el autor del correo electrónico, del que se desconoce si es un hombre o una mujer.

"Él (De Soto) tiene una buena idea que parece de sentido común y no enteramente creativa. Además me propuso salir. Asqueroso", agregó el texto.

De Soto, fundador y presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), dedicado a la investigación económica de países en vías de desarrollo, plantea un capitalismo basado en la propiedad para luchar contra la pobreza y la informalidad, de modo que los títulos de propiedad a la población pobre sea su vía para acceder a crédito, emprender y mejorar su situación.

Asimismo, también defiende la liberalización de la extracción de recursos minerales, de modo que cada uno tenga posibilidad de extraer oro y otros minerales a título privado, una posición que se le critica por poder favorecer la minería ilegal y el crimen organizado.

El político logró celebridad internacional al publicar el estudio económico 'El otro sendero' en la época en que la agrupación subversiva de tendencia maoísta Sendero Luminoso asolaba a Perú (1980-2000).

De Soto fue asesor en temas económicos de la primera parte del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), después de que este derrotara en las elecciones presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa.

En el 2001 intentó presentarse a las elecciones presidenciales peruanas con el partido Capital Popular, pero esa agrupación no logró concretar su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Veinte años después, en 2021, lanzó su candidatura a la Presidencia de Perú por el partido derechista Avanza País y finalmente ocupó el cuarto lugar en un proceso que llevó a la jefatura de Estado al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

El economista anunció en abril de 2025 su intención de postular en las elecciones presidenciales de abril próximo, pero un mes después renunció al partido Progresemos, con el que planea participar en los comicios, tras señalar que mantenía diferencias con el líder de la agrupación, Paul Jaimes.

De Soto fue escogido por el izquierdista presidente interino José María Balcázar para ser su primer ministro, lo que escenifica el acuerdo de las fuerzas conservadoras que dominan el Congreso peruano, formado por el marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones, y un grupo de partidos de derecha, encabezados por el fujimorismo, según señalaron analistas.