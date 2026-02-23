El servicio eléctrico ha sido restablecido en un 30 % en República Dominicana

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que desde el "primer minuto" de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del Servicio Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

"Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma de decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación", dijo el funcionario en una rueda de prensa.

Las autoridades atribuyeron el apagón a una "falla mayor" en el SENI, que se produjo pasadas las 10:00 horas locales (14:00 GMT), en una línea que aporta 138 kilovatios al sistema.

El ministro subrayó que los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, aeropuertos y transporte masivo han operado conforme a sus sistemas de respaldo.

También, aseguró que la red de transporte urbano se encuentra en funcionamiento, así como un porcentaje "significativo" de los semáforos instalados en las principales intersecciones de la capital y en provincias.

"Estos servicios continuarán integrándose progresivamente conforme se estabilice completamente la red", apuntó Santos, quien reveló que se dará inicio "de inmediato" a una investigación para determinar las causas del apagón general.

La República Dominicana sufrió el 11 de noviembre un apagón nacional a causa de una avería originada en el sistema de transmisión.

Tras registrarse el apagón, la ETED estableció que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, en el este del país, originaron el disparo en cascada de las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.