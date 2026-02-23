El Supremo brasileño juzga a los presuntos cerebros del asesinato de Marielle Franco

Entre los presuntos autores intelectuales que se sentarán en el banquillo están Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río y su hermano, João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal.

Les acompañarán Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como 'Peixe', antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

La Fiscalía denunció a los cinco por idear el doble homicidio, motivado aparentemente por el activismo político de la edil en su lucha contra los grupos paramilitares que dominan algunas favelas de la 'Cidade Maravilhosa'.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue acribillada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Con ellos viajaba Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En octubre de 2024, un jurado condenó en un tribunal de Río a los autores materiales: los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, a casi 79 y 60 años de cárcel, respectivamente.

Ambos llevaban detenidos desde marzo de 2019. Sin embargo, las investigaciones para identificar a los 'cerebros' del doble homicidio se arrastraron durante años hasta que en 2023 asumió el caso la Policía Federal, a instancias del Ministerio de Justicia.

Esa decisión coincidió con el regreso a la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien integró en su gabinete a la hermana de Franco, Anielle, como ministra de Igualdad Racial, y se comprometió con el total esclarecimiento del suceso.

A partir de ahí, se retomaron las diligencias, que ganaron un nuevo impulso con la confesión de Ronnie Lessa, y, en marzo de 2024, los hermanos 'Brazão' fueron detenidos.

En la época, 'Chiquinho' Brazão aún ocupaba el cargo de diputado, que solo perdió un año después, cuando la mesa directiva de la Cámara Baja le despojó de su escaño por "no comparecer" en las sesiones del órgano.

Según la denuncia de la Fiscalía, él y su hermano formaban parte de una "organización criminal" orientada a negocios inmobiliarios irregulares en zonas dominadas por milicias, grupos paramilitares formados por agentes y exagentes corruptos.

El Ministerio Público señala que ambos ordenaron el asesinato para poner punto final a la actividad política de Franco, quien habría obstaculizado la aprobación de leyes orientadas a la regularización del uso y la ocupación de esas áreas controladas por las milicias.

A su plan se sumó Rivaldo Barbosa, quien se valió de su posición de mando en la Policía Civil de Río para obstruir las investigaciones y garantizar la impunidad de los autores intelectuales.

Por su parte, el agente Ronald Paulo Alves, conocido como 'Mayor Ronald', vigiló las actividades de Franco y suministró a los ejecutores la información necesaria para consumar el crimen, de acuerdo con la querella.

El proceso acabó en manos del Supremo, máxima instancia judicial del país, al estar implicado 'Chiquinho' Brazão, quien contaba con fuero privilegiado debido a su condición de congresista.

El juicio, que será transmitido en directo por Youtube, se celebrará en la Primera Sala del Supremo, donde se han programado sesiones el martes y el miércoles para analizar la acusación y proclamar su dictamen.

En primer lugar, el juez instructor Alexandre de Moraes leerá un resumen del caso y, acto seguido, será el turno de las exposiciones orales de la Fiscalía y los abogados de las defensas.

Posteriormente, los cuatro magistrados que hoy conforman la sala, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino, presentarán sus votos.

El tribunal tomará la decisión de absolver o condenar por mayoría de votos. En caso de condena, el mismo colegiado decidirá la pena para cada uno.

El fallo, sin embargo, no será firme, pues aún cabría recurso en la misma instancia.