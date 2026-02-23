España fue el tercer país de la UE con mayor valor añadido de industria agrícola en 2024

Según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat, la agricultura contribuyó al 1,2 % del PIB del conjunto de la UE, y Grecia (3,2 %), Rumanía (2,5 %) y España (2,3 %) fueron los países con mayor proporción. Bulgaria, Italia y Croacia registraron las siguientes tasas más altas, todas con un 1,8 %.

Mientras, en doce países de la UE el valor añadido de la industria agrícola representó menos del 1 % del PIB, registrándose las proporciones más bajas en Luxemburgo y Malta, ambas con un 0,2 %.

Entre 2009 y 2024, España fue también el tercer país que registró mayores incrementos en el valor añadido de su industria agrícola: la UE aumentó 0,1 puntos porcentuales, con Grecia (0,9 puntos), Letonia (0,6 puntos) y España (0,5 puntos) a la cabeza.

Por el contrario, el peso relativo de la industria agrícola disminuyó más acentuadamente en Rumanía (-2,2 puntos), Bulgaria (-1,4 puntos), Malta y Croacia (-0,7 puntos en ambos).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En datos absolutos, los 27 países de la UE generaron un valor añadido bruto de 228.600 millones de euros en 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eurostat define el valor añadido como la diferencia entre el valor de todo lo producido por el sector agrícola primario de la UE y los costes de los bienes y servicios utilizados en el proceso de producción.

En 2024, España se mantuvo a la cabeza de la Unión Europea en términos de superficie dedicada a la agricultura ecológica, con tres millones de hectáreas, lo que la situó también como la sexta a nivel mundial.