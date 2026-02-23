España pide ante el Consejo de D.Humanos de la ONU una "amplia amnistía" en Venezuela

En su intervención durante la apertura de la primera sesión anual del Consejo, mediante mensaje de vídeo, el jefe de la diplomacia española repasó varias crisis en el planeta y también expresó la "gran preocupación" de España por la situación en Nicaragua, pidiendo "el cese de la represión".

Respecto a Oriente Medio, Albares reiteró que España sigue convencida de que "sólo un Estado palestino con fronteras reconocidas, contiguo y viable, que comprenda a Gaza y Cisjordania y con Jerusalén Esta como capital, podrá satisfacer las aspiraciones de paz y seguridad de los palestinos y también las de los israelíes".

En una intervención donde también mencionó el apoyo de España a la integridad territorial de Ucrania y la preocupación por los abusos de derechos humanos en conflictos como Sudán o Etiopía, Albares afirmó que el mundo se encuentra en "un contexto internacional complejo" en el que, sin embargo, "no debemos dejarnos vencer por el pesimismo".

"Nunca antes ha sido tan importante subrayar la labor de prevención del Consejo y apoyar la oficina del alto comisionado, por eso España va a seguir defendiendo una política exterior con identidad propia, basada en el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos", aseguró.

Agregó que España "no comulga con visiones revisionistas que niegan la universalidad" de los derechos humanos y que "quieren desprestigiar la labor del Consejo y que reniegan de lo conseguido", en un momento en el que países como Estados Unidos, Israel o Nicaragua han abandonado este órgano con sede en Ginebra.