España planteará hoy a la UE levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

"Hoy voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada. Porque si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", indicó Albares a la prensa a su llegada a la reunión de ministros comunitarios.

España había solicitado en este Consejo tomar la palabra para hablar de la situación en Venezuela, y el ministro confirmó que será la ocasión para plantear el levantamiento de las medidas restrictivas a Rodríguez, que para efectuarse requiere la unanimidad de los Veintisiete.

"Haré esa propuesta y explicaré la visión de España sobre la situación actual en Venezuela. Y, desde luego, una vez más animo al Gobierno de Venezuela a dar más pasos", dijo.

Celebró la amnistía aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional venezolana y consideró que la UE "no puede quedarse fuera de ese diálogo que, por supuesto, Estados Unidos, pero también España, están impulsando".

"Yo hablo tanto con Gobierno como con oposición para impulsar un amplio diálogo, que sea pacífico, que sea democrático y la Unión Europea tiene que participar en ello y acompañarlo", continuó.

Tras la amnistía, Albares confió en que Caracas siga dando pasos "en esa dirección" y, en ese contexto, abogó por "una interlocución política a la altura".

El jefe de la diplomacia española señaló que ya ha hablado con varios de sus homólogos comunitarios y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, sobre la iniciativa de levantar las sanciones a Rodríguez, y aseguró que "hay una sintonía, hay una comprensión" al respecto.

"Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismas, son un medio de presión", comentó.

También dejó claro que va a solicitar únicamente que se retiren las sanciones a Rodríguez, pese a que hay muchos sancionados.

"Estoy simplemente solicitando que se levante a la presidenta encargada, que es quien más directamente está tomando esas decisiones", subrayó, y recordó en todo caso que el anterior presidente, Nicolás Maduro, nunca estuvo en la lista negra de la UE.

"Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo, la Unión Europea prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores", apuntó.

Albares consideró que Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela al nivel que la está teniendo Estados Unidos.

Confió en que la propuesta de levantar las sanciones personales a Rodríguez (centradas en un veto a la entrada en territorio comunitario y la congelación de los activos que pueda tener en la UE) pueda avanzar "rápidamente".

"En esta reunión lo que hago es plantearlo e iniciar el proceso, pero si se tomara la decisión no debería de tardar mucho, porque si queremos mandar una señal para que se siga por ahí y participar plenamente la Unión Europea en esta interlocución, no debemos de tardar", apostilló.