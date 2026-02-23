Especialistas de la ONU piden "justicia plena" en juicio por la muerte de Marielle Franco

La petición fue hecha en un comunicado conjunto divulgado por 16 especialistas independientes, relatores especiales y voceros de grupos de trabajo de la ONU en vísperas del juicio que la Corte Suprema abrirá contra los cinco acusados de ordenar el asesinato de la concejala.

Para los especialistas, además de representar el capítulo final por justicia para Marielle Franco, el juicio es un hito importante "en el combate a la impunidad estructural del racismo, de la discriminación y de la violencia contra defensores de derechos humanos, mujeres, personas afrodescendientes y LGBTIQ+ en Brasil".

Marielle Franco "era una defensora de los derechos humanos que se manifestaba contra el racismo sistemático, la discriminación estructural y la brutalidad policial en Brasil. Ella era víctima de discriminación interseccional, específicamente la intersección entre racismo, clasismo, misoginia y prejuicio con base en la orientación sexual", afirmaron.

Por ese motivo, los firmantes pidieron que el juicio se caracterice por su "equidad y transparencia".

Entre los firmantes del comunicado destacan la Relatora Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, Ashwini K.P., y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Morris Tibdall-Binz.

Igualmente firman la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; y la Relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Gina Romero.

Entre los cinco acusados en el juicio figuran el exdiputado José 'Chiquinho' Brazão; su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de Policía Civil Rivaldo Barbosa.

Los tres fueron denunciados en la confesión hecha por Ronnie Lessa, exagente de la Policía de Río de Janeiro y miembro de las milicias (grupos parapoliciales) combatidas por Marielle Franco.

Lessa afirmó en un acuerdo de cooperación judicial que los tres acusados lo contrataron para cometer el crimen, que obedecería a la actividad de la concejala contra las milicias y sus denuncias sobre negocios inmobiliarios que tenían esas mafias en favelas de Río.

Lessa y el también expolicía Élcio Queiroz, asesinos confesos de la activista y de su conductor Anderson Gomes, fueron condenados a 78 años y 9 meses de prisión, y a 59 años y ocho meses, respectivamente, como autores materiales del crimen.

Marielle Franco, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 luego de participar en un acto político en el centro de Río.

La activista izquierdista nacida en una favela, se destacaba por su firme defensa de los derechos humanos, por sus iniciativas de apoyo a las minorías y por su posición de combate a las milicias que controlan decenas de barrios pobres de Río.