Fallecen 15 personas, entre ellas 7 menores, en accidente de helicóptero militar en Perú

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde se estrelló por razones aún desconocidas alrededor de las 16.30 hora local (21.30 GMT) del domingo, momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que azotan la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado.

El piloto del helicóptero fue identificado como el mayor Sergio Paúcar, quien iba acompañado por el alférez Luis Huertas, la suboficial de primera Kamila Chapi Anchapuri y el suboficial Leiner Aguirre Huamán.

Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier Nole, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de tres años.

"El Alto Mando de la institución expresa sus más sentidas condolencias y total solidaridad a los familiares de nuestros valerosos compañeros de armas y de los pasajeros fallecidos en este trágico accidente", indicó la FAP.

Agregó que se ha dispuesto la inmediata activación de la Junta de Investigación de Accidentes, con el fin de determinar las causas exactas del suceso.

Las fuertes lluvias caídas durante los últimos días en el sur de los Andes peruanos han causado recurrentes inundaciones en Arequipa, una de las principales ciudades del país, al desbordarse las torrenteras, cauces secos por los que discurren los aluviones derivados de estas precipitaciones.

Producto de ello, y antes de producirse este accidente aéreo, habían fallecido al menos dos personas en la región de Arequipa a causa de estos aluviones e inundaciones, mientras se reportaban cerca de 150 damnificados y en daños en casi medio millar de viviendas.