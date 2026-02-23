Familiares de presos políticos reclaman retrasos de liberaciones en una cárcel de Caracas

"Ya estamos cansados del hermetismo, estamos cansados de esperar", declaró a la prensa Evelis Cano, madre de uno de los detenidos, en las afueras de este centro policial del este de Caracas.

Cano consideró que las autoridades "tienen como olvidado" el centro de detención de Zona 7, donde no ha habido excarcelaciones desde la promulgación de la amnistía el pasado jueves.

"Estamos viendo por redes sociales que están saliendo (liberados) de (las cárceles) Yare, de El Rodeo, de otros recintos cancelarios, lo cual me alegro mucho (...) No lucho solamente por mi hijo, lucho por todos los presos políticos, para que todos sean liberados, pero ¿qué pasa con Zona 7?", cuestionó.

Por su parte, Narwin Gil, hermana de una presa política, dijo que los familiares en las afueras de Zona 7 se sienten "excluidos" y que no han recibido respuestas de las autoridades, pese a su vigilia en las afueras de la prisión y la huelga de hambre que mantuvieron algunas familiares la semana pasada.

"A pesar de que estuvimos en la huelga de hambre diez personas, incluyéndome, no tuvimos respuesta "

Señaló que necesitan respuestas y estarían dispuestos a conversar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien este lunes recibió en el palacio presidencial de Miraflores a un grupo de "víctimas de la violencia política", alineados con el chavismo.

"Necesitamos la respuesta de ella (...) Acá también usted tiene unos familiares que la están esperando (...). Podemos dialogar con usted y explicarle las necesidades que tenemos, que la única que tenemos es que estén libres todos", insistió, en referencia a la mandataria encargada.

Una veintena de familiares mantienen una vigilia y pernocta permanente en las afueras de Zona 7 desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones impulsado por el Gobierno encargado.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó el sábado que los primeros casos de amnistía que se estaban atendiendo serían de detenidos en Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.

Hasta la mañana de este lunes, al menos 65 personas habían sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó la ONG Foro Penal, mientras que familiares de detenidos reportaron liberaciones durante el fin de semana en cárceles como El Rodeo I y II y Yare, ambas ubicadas en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas.