Finlandia concede a Ucrania 20 millones de euros en ayuda humanitaria

El Ejecutivo finlandés señaló en un comunicado que los ataques rusos a la infraestructura energética han dejado a millones de personas sin calefacción, electricidad ni agua corriente, mientras que la situación de los civiles "es terrible" tanto en el frente como en las principales ciudades.

"Los ataques rusos dificultan considerablemente la supervivencia de las personas que viven en medio de la guerra en las condiciones invernales de Ucrania. Apoyar el acceso a la energía y la calefacción es ahora especialmente importante, ya que la necesidad de ayuda humanitaria es acuciante", subrayó en el comunicado el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio.

La ayuda finlandesa se canalizará a través de tres organismos de Naciones Unidas -el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)-, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Según el Gobierno finlandés, el objetivo de esta ayuda es aliviar las necesidades invernales de los ucranianos mediante el reparto de estufas, combustible, ropa y ayuda en efectivo, además de reparar viviendas y sistemas de agua, electricidad y calefacción dañados por los ataques rusos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Finlandia ha proporcionado asistencia humanitaria a Ucrania desde el primer día de la guerra de agresión de Rusia y continuará brindándole apoyo en los próximos años", subrayó el Ejecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la ayuda humanitaria, el país nórdico ha donado a Ucrania 32 paquetes de equipos militares y armamento desde el inicio de la guerra de Ucrania hace ahora cuatro años, con un valor conjunto de 3.200 millones de euros.