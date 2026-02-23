Fiscalía francesa pide un año de cárcel para capitán chino de petrolero que salió de Rusia

La pena solicitada por la Fiscalía de Brest (noroeste de Francia) es la máxima que permite la ley para ese tipo de delitos.

El Ministerio Público demandó también al Tribunal Correccional que emita un mandato de detención contra el capitán chino, identificado por la prensa local como Chen Zhangjie, de 39 años y quien estaría actualmente navegando. El tribunal anunció que dictará sentencia el próximo 30 de marzo.

Aunque no ha sido juzgado por ello en Francia, el petrolero es también sospechoso de haber podido participar en la incursión de drones en el espacio aéreo danés del pasado septiembre, lo que forzó a un cierre temporal de vuelos en ese país.

El Boracay, de 244 metros de longitud, zarpó del puerto ruso de Primorsk, cerca de San Petersburgo, con destino a la India y fue interceptado en Francia a finales de septiembre, tras pasar cerca de las costas Escandinavas.

Entonces, los dos tripulantes del Boracay fueron puestos bajo custodia policial por las dudas sobre el pabellón del barco, oficialmente de Benín, y por la negativa de sus tripulantes a ofrecer la información que le había solicitado la fragata francesa que los abordó en un primer momento.

Las autoridades solo han podido juzgar al capitán por la acusación de negativa a colaborar.

Asimismo, Francia considera que el petrolero pertenece a la llamada 'flota fantasma', que permite a Rusia exportar crudo pese a las sanciones internacionales relacionadas con la guerra de Ucrania, y que además presenta una utilidad logística para aeronaves no tripuladas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ya ha denunciado que esa flota, compuesta, según él, por entre 800 y 1.000 barcos y que permite a Moscú saltarse el embargo, ha permitido a Rusia obtener "entre el 35 y el 40 %" del gasto militar para su invasión en Ucrania.