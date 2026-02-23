Fuerza Aérea de Bolivia niega vínculo con envío de 356 kilos de marihuana desde EE.UU.

El jueves, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó sobre el hallazgo de la droga tras un operativo realizado por la fuerza antidroga, la Aduana y la Fiscalía, en envíos efectuados mediante Transporte Aéreos Bolivianos (TAB), dependiente de la FAB.

El comandante de la Fuerza Aérea, Sergio Lora, afirmó esta jornada que "TAB y la FAB no tienen nada que ver con actividades ilícitas ni están contribuyendo al narcotráfico de ninguna manera".

Lora mencionó que TAB solo "recibe la carga" y que luego esta pasa a la empresa Worldwide Flight Services (WFS), donde es sometida a rayos X y posteriormente a la autoridad estadounidense para una nueva verificación, antes de ser llevada a la aeronave que la trasladó a Bolivia.

Los vuelos bajo observación son los realizados por TAB entre el 2 y el 8 de febrero.

El jefe militar precisó que "la tripulación (de TAB) no tiene contacto con la carga", ya que en EE.UU. "tienen su procedimiento específico", por lo que TAB "no tiene la forma de cometer actividades logísticas irregulares".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el gerente de TAB, el coronel Sergio Villarreal, indicó que la aerolínea "va a prestar toda la colaboración necesaria" y que se sumará, en caso de que sea necesario, a tomar las "acciones legales" contra quienes resulten responsables.

El sábado, el Comando de la Fuerza Aérea emitió un comunicado en el que aclaró que la responsabilidad sobre los envíos "corresponde de manera directa y exclusiva a los remitentes, consignatarios, operadores logísticos y agentes involucrados en cada operación".

También destacó que el hallazgo de la droga en suelo boliviano demuestra que los mecanismos de control "se encuentran activos, operativos y funcionando conforme a sus competencias legales".

La marihuana húmeda o prensada es una forma de menor calidad que, en muchos casos, se mezcla con sustancias aglutinantes y se compacta en forma de ladrillos.