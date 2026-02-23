FundéuRAE: "brent", escritura adecuada

No obstante, es habitual encontrarlo escrito con mayúscula inicial en contextos inadecuados: “El Brent escala un 4,35 % y supera los 70 dólares ante las diferencias entre EE. UU. e Irán”, “Plata, oro y Brent: corrección y baño de realidad” o “Estos fueron los cierres más bajos para el Brent desde el 3 de febrero”.

Tal como recoge el “Diccionario de la lengua española”, “brent” es un sustantivo que significa ‘tipo de petróleo crudo que se extrae del mar del Norte y sirve como referencia para el precio del petróleo en Europa’. La “Ortografía de la lengua española” explica que las palabras que designan variedades o tipos de productos se escriben con minúscula por ser nombres comunes: “El precio del brent se dispara”.

No obstante, la mayúscula es adecuada cuando se refiere más concretamente al nombre propio del yacimiento del que se extrae: “Los yacimientos de petróleo de Brent comienzan a secarse”.

Se recuerda que “brent” se adapta a las pautas ortográficas del español, por lo que se escribe en redonda (sin cursiva) y no necesita comillas.

De este modo, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido “El brent escala un 4,35 % y supera los 70 dólares ante las diferencias entre EE. UU. e Irán”, “Plata, oro y brent: corrección y baño de realidad” y “Estos fueron los cierres más bajos para el brent desde el 3 de febrero”.

