Gilead comprará la biotecnológica Arcellx por 7.800 millones de dólares

Según los términos del acuerdo, Gilead pagará 115 dólares por acción en efectivo por el 88,5 % de Arcellx que aún no posee. Esta cifra supone una prima del 79 % respecto al precio de cierre del pasado viernes (64,11 dólares).

Tras el anuncio, las acciones de Arcellx, con sede en California (EE.UU.), se dispararon más de un 78 % en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street.

Como parte del acuerdo, Gilead realizó un pago inicial e invirtió 100 millones de dólares en Arcellx, que también podía recibir hasta 1.500 millones de dólares en pagos por desarrollo e hitos, además de regalías por las ventas de anito-cel.

Gilead afirmó que la adquisición de Arcellx le otorga el control total de anito-cel, lo que permite acelerar el desarrollo y la comercialización del fármaco, eliminando los futuros pagos a Arcellx.

