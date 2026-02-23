Guterres dice que la guerra en Ucrania es "cada vez más letal" al cumplirse cuatro años

Guterres señaló en un comunicado que el conflicto es "cada vez más letal", afectando especialmente a la población civil, que en 2025 registró el mayor número de víctimas desde el inicio de la guerra.

"Esto es simplemente inaceptable", dijo el diplomático, y reiteró su llamado a un alto el fuego "inmediato, total e incondicional" como primer paso hacia una paz "justa, duradera e integral".

Esta paz, agregó, tiene que estar "basada en la Carta de la ONU, el derecho internacional" y "respetar la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", objetivo para el cual el organismo está "listo para contribuir con todos los esfuerzos".

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse este martes para tratar la situación en Ucrania coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la invasión, en una sesión en la que se espera que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre la evolución del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) ha verificado que desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 han muerto más de 15.000 civiles, entre ellos 766 niños, y más de 41.000 han resultado heridos, incluidos 2.540 menores.

La gran mayoría de las víctimas, un 87 %, se registró en territorio controlado por Kiev, mientras que las minas y restos explosivos causaron 483 muertes y más de 1.100 heridos.

Según el informe, 2025 fue el año más letal para la población civil desde el inicio del conflicto, con al menos 2.526 muertos y 12.162 heridos, un aumento del 31 % respecto a 2024.