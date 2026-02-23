Hungría amenaza con vetar en UE toda ayuda a Ucrania hasta que vuelva a fluir crudo ruso

"Dado que los ucranianos están poniendo en peligro el suministro energético de Hungría, nuestro país no está dispuesto a apoyar ninguna decisión que se tome aquí en Bruselas que beneficie los intereses de los ucranianos o que sea importante para ellos", dijo el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, a la prensa de su país tras el Consejo de Exteriores.

El suministro de crudo por el oleoducto Druzhba cesó tras una ataque ruso que dañó esa infraestructura, pero Hungría asegura que ya está en condiciones de reanudar el suministro.

El ministro agregó que en la reunión de este lunes dejó claro que el Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán no apoyará o contribuirá a la "aprobación del vigésimo paquete de sanciones (contra Rusia)" y a que "Ucrania reciba el préstamo de guerra de 90.000 millones de euros".

El político opinó que el bloqueo del suministro significa un "claro ataque contra la soberanía" de Hungría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno húngaro es el mejor aliado de Moscú en la UE y depende mucho de las importaciones de energía de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En relación con la Comisión Europea (CE), Szijjártó criticó que "Bruselas defienda los intereses de un país no miembro de la UE, frente a los de un miembro", al no dar pasos para que se reanude el tránsito de petróleo.

La CE exigió este lunes a Orbán que respete su compromiso de no obstaculizar el nuevo préstamo de 90.000 millones a Ucrania.

"El Consejo Europeo (los líderes de la UE) acordaron el préstamo a Ucrania con la única condición de que tres Estados miembros (Hungría, Eslovaquia y la República Checa) no iban a participar financieramente. Esta condición se ha cumplido", dijo en una rueda de prensa la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

"Por tanto, esperamos que todos los líderes honren sus compromisos, no respetarlos sería claramente una violación de la cooperación leal", añadió Pinho.

Hungría, puede ejercer el veto en la aprobación final del proceso de aprobación.

Ucrania condenó el pasado sábado el "chantaje" y los "ultimátum" de Eslovaquia y Hungría, que también han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

Kiev señaló que no sólo está trabajando para reparar las infraestructuras dañadas, sino que también ha propuesto "vías alternativas" para suministrar petróleo no ruso a los citados países.

Uno de los puntos afectados por los bombardeos rusos ha sido el nudo de conexión de Brody, al oeste del país, y desde donde se bombea petróleo a Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, sostienen que el oleoducto ya está en condiciones de reanudar los suministros de crudo ruso a ambos países centroeuropeos, que cuentan con exenciones para importar esa energía de Moscú.

La CE ha convocado este miércoles una reunión a nivel de expertos para evaluar la situación sobre el terreno porque, recordó la portavoz del ramo, la prioridad es garantizar la seguridad de suministro.