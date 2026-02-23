India aplaza negociación con EEUU para un acuerdo comercial tras el fallo contra aranceles

"El Ministerio de Comercio está revisando la situación y la delegación deberá decidir cuándo se iniciarán nuevas negociaciones", dijo este lunes la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharam.

Nueva Delhi y Washington pospusieron la visita de la delegación técnica encabezada por el negociador Darpan Jain, que debía partir el domingo hacia EE.UU.

Lo hicieron ante la necesidad de evaluar las implicaciones legales de la decisión del Supremo estadounidense de invalidar la mayoría de los aranceles impuestos por Trump y de la reacción del mandatario, quien en respuesta anunció una tasa global del 15 % a todos los países.

Esta pausa en las conversaciones busca reconfigurar los términos de un acuerdo interino que el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, planeaba cerrar en marzo, pero que ahora debe ajustarse al nuevo escenario arancelario, que mejora el 18 % pactado inicialmente por ambos países.

Antes del acuerdo interino, anunciado por Trump en febrero, los gravámenes estadounidenses sobre algunas exportaciones de la India llegaron a alcanzar el 50 %, por las tensiones derivadas de las compras indias de petróleo ruso.

Los sectores con mayor exposición al mercado estadounidense, como los textiles, los productos marinos y las gemas, se perfilan como los principales beneficiarios de la reducción efectiva de la carga impositiva.

Goyal afirmó recientemente que el Gobierno indio analiza los efectos del fallo judicial estadounidense, sumándose a la revisión emprendida por otros socios comerciales de Estados Unidos tras la decisión del Supremo.