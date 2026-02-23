India y Francia imponen una tasa dual a los dividendos y eliminan beneficios automáticos

El protocolo firmado hoy detalla que la rebaja fiscal sobre los dividendos dependerá del peso del inversor, según un comunicado del Ministerio de Finanzas indio.

Una tasa del 5% se aplicará exclusivamente a los accionistas que posean al menos el 10 % del capital de la sociedad que distribuye el beneficio, lo que beneficiaría a gigantes como Capgemini, Sanofi, o L'Oréal, que ahorrarán más en la repatriación de beneficios.

Mientras que para el resto de los casos (inversores minoritarios), la presión fiscal aumentará cinco puntos, y verán subir su tasa al 15 %, frente al 10 % anterior.

El documento fue suscrito en Nueva Delhi por el presidente de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) de la India, Ravi Agrawal, y el embajador de Francia, Thierry Mathou.

El acuerdo fue anunciado la pasada semana durante la visita oficial a la financiera ciudad de Bombay del presidente francés, Emmanuel Macron.

Asimismo, el comunicado de hoy detalla la eliminación de la cláusula de "nación más favorecida" (MFN), que usaban las empresas galas para exigir en la India los mismos beneficios que Nueva Delhi daba a otros países europeos.

A cambio de la rebaja a las grandes empresas, la India podrá gravar cualquier venta de acciones de una entidad india por parte de una firma francesa, sin importar el porcentaje que posea.

Según el comunicado indio, la entrada en vigor depende de que tanto la India como Francia completen sus procedimientos legales nacionales.