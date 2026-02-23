Italia pide "claridad" a Estados Unidos e insta a mantener la calma sobre los aranceles

"Necesitamos claridad, saber exactamente cuál es la propuesta, qué pretenden hacer con el acuerdo alcanzado e incluso la sentencia del Tribunal Supremo es confusa, por ejemplo, respecto a la posible cuestión de la compensación", explicó Tajani.

El jefe de la diplomacia italiana respondía así al ser preguntado por periodistas a su llegada a la reunión de ministros europeos de agricultura en Bruselas sobre acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos tras el fallo de Tribunal Supremo de EE.UU. y la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a esa decisión.

"Trabajaremos juntos; la postura de Italia es colaborar con Europa y nuestros socios para garantizar el cumplimiento de los compromisos, y sobre todo, nuestra preocupación es tranquilizar a todas las empresas exportadoras italianas", añadió.

Para Tajani, lo que se tiene que hacer en este momento es "mantener la calma". "Las reacciones descontroladas no nos ayudarán a lograr nuestro objetivo", aseveró.

"El problema es principalmente interno de Estados Unidos, con consecuencias para nuestro sistema de producción. Recordemos que las exportaciones representan casi el 40 % de nuestro producto interior bruto, por lo que debemos trabajar con seriedad, determinación, prudencia e inteligencia para proteger a las empresas. Colaboraremos con la Comisión Europea porque en esta etapa se necesita la solidaridad y la unidad de la UE", añadió

Durante su visita a Bruselas, el ministro Tajani participará en una videoconferencia de los países del G7 y después ha convocado al grupo de trabajo sobre aranceles, formado por asociaciones y empresas, para proporcionar toda la información, porque en este momento es importante tranquilizar a nuestra comunidad empresarial”.

"Las guerras comerciales no le sirven a nadie. Sin duda, defenderemos nuestros intereses, nuestras orientaciones y nuestras decisiones con seriedad y firmeza, pero también con gran confianza en la labor del comisario Maros Sefcovic, quien logró un excelente resultado con el famoso acuerdo del 15% y es un interlocutor creíble y respetado incluso en Estados Unidos", aseveró.