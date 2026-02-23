La Bolsa de Milán sube un 0,49 % impulsada por Enel pese a la incertidumbre arancelaria

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,39 % hasta los 49.401,84 enteros.
Durante la jornada cambiaron de manos unos 527 millones de acciones por un valor de unos 3.693 millones de euros (unos 4.359 millones de dólares).
El parqué milanés se mantuvo estable durante la jornada del lunes después de que la caída de Wall Street, lastrada por la incertidumbre sobre el anuncio de nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afectara a los mercados europeos.
El coloso energético Enel impulsó el crecimiento de la plaza milanesa y lideró las ganancias con una subida del 6,80 % después de presentar este lunes su plan estratégico 2026-2028, en el que anunció inversiones por 53.000 millones.
Tras Enel, los valores que más crecieron fueron la metalúrgica Tenaris, que creció un 2,08 %, la firma de moda de lujo Moncler (1,86 %), las energéticas Hera (1,48 %) y la energética A2a (1,17 %).
En el lado de las pérdidas, los números rojos estuvieron encabezados por la operadora de loterías Lottomatica (-2,05 %), Telecom Italia (-1,91 %), Mediobanca (-1,82 %), el grupo automovilístico Ferrari (-1,71 %) y el gigante de la defensa Leonardo (-1,60 %).