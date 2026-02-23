La bolsa de São Paulo cede un 0,88 % tras el arancel universal de 15 % anunciado por Trump

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, terminó el día en los 188.853 puntos, tras el récord de 190.534 puntos que alcanzó el viernes, ante una nueva lectura de la guerra comercial desatada por Trump.

La plaza paulista reaccionó la semana pasada positivamente a la decisión judicial en Estados Unidos contra los aranceles impuestos por el Gobierno de Trump, que eliminó la tasa adicional del 50 % que aún pagaban algunos productos brasileños, pero ahora lo hizo negativamente este lunes ante la decisión de Washington de imponer una tasa del 15 % para todos los países.

En el mercado de divisas, afectado por la misma decisión, la moneda brasileña cerró con una apreciación del 0,14 % y con el dólar cotizado a los 5,1678 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial.

Se trata del valor más bajo de la divisa estadounidense en Brasil en los últimos 21 meses, desde mayo de 2024.

Pese a la caída del Ibovespa, las acciones tradicionalmente más negociadas en el parqué paulista terminaron la jornada con ganancias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las preferenciales de la petrolera Petrobras se apreciaron un 1,47 % y las ordinarias de la minera Vale avanzaron un 0,67 %.

Los papeles del Ibovespa con las mayores caídas este lunes fueron los unitarios del banco Santander Brasil, con una bajada del 4,77 %, seguidos por los ordinarios de la distribuidora de combustibles Vibra (-4,71 %) y por los ordinarios de la operadora de seguros de salud Hapvida (-4,48 %).

En la punta contraria, las acciones del índice de referencia que registraron las mayores subidas este lunes fueron las ordinarias de la cárnica Marfrig, con una apreciación del 2,98 %, seguidas por las ordinarias de Telefónica Brasil (+2,90 %) y las preferenciales del grupo de participaciones en empresas Bradespar (+2,10 %).

El volumen financiero negociado este lunes en la bolsa de São Paulo fue de 32.293,3 millones de reales (unos 6.250,4 millones de dólares o unos 5.299,3 millones de euros) en casi 4,3 millones de operaciones.