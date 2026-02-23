La Bolsa española sube el 0,56 % y firma un nuevo máximo de cierre cerca de 18.300 puntos

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ganó 102,7 puntos, ese 0,56 %, conquistó el nivel de los 18.200 puntos y alcanzó ese nuevo récord histórico en 18.288,7. En lo que va de año, avanza el 5,67 %.

El selectivo español abría con ganancias y las mantuvo hasta el cierre de la sesión bursátil, pese a las caídas con las que arrancaba Wall Street tras las nuevas amenazas de Trump de subir los aranceles a los países que decidan "jugar" con la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de invalidar los gravámenes del presidente.

El IBEX 35 se vio impulsado principalmente por las ganancias del sector bancario tras haber recibido un informe favorable por parte de Deutsche Bank. Banco Sabadell ganó el 1,7 % y logró el cuarto mayor ascenso de la tabla; Santander, el 1,6 %, quinto más alcista; BBVA, el 1,03 %; y Bankinter, el 0,76 %, mientras Caixabank cerró plano (0,0 %).