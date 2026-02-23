La ONU expresa su solidaridad a México por la "compleja" jornada tras muerte de El Mencho

"La ONU en México expresa su solidaridad ante la compleja jornada vivida ayer y sus condolencias por la pérdida de vidas. Lamentamos el fallecimiento de agentes de las fuerzas armadas en cumplimiento de su deber", dijo el organismo en una publicación en sus redes sociales.

La muerte del capo del narcotráfico provocó una oleada de violencia en estados como los occidentales Jalisco, Michoacán o Nayarit, incluyendo cortes de carretera, quema de supermercados o ataques armados contra las autoridades.

Ante esta situación, la ONU reiteró su "disposición para seguir acompañando" al Gobierno de México en sus "esfuerzos por fortalecer la seguridad y enfrentar la delincuencia organizada en apego al Estado de Derecho".

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, 25 militares de la Guardia Nacional y 30 presuntos miembros del crimen organizado murieron en enfrentamientos armados.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo puso entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.