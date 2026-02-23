La UA condena un ataque que causó 50 muertos y el secuestro de mujeres y niños en Nigeria

En un comunicado, la UA rechazó "rotundamente todos los actos de terrorismo y extremismo violento contra la población civil, en particular mujeres y niños, por considerarlos graves violaciones de los derechos humanos y serias amenazas a la paz, la seguridad y la estabilidad".

El presidente de la Comisión (secretariado) pidió la "liberación inmediata, segura e incondicional de todas las mujeres y niños secuestrados".

También urgió a que se refuerce "la acción coordinada y colectiva para proteger a la población civil y prevenir la repetición de tales atrocidades",

Por último, Youssouf transmitió sus "más sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y reafirmó el "apoyo inquebrantable" de la Unión Africana a los esfuerzos de Nigeria para abordar la inseguridad.

Al menos 50 personas murieron y un número indeterminado fueron secuestrados después de que individuos armados atacaran la aldea de Dutsin Dan Aniya, en el estado de Zamfara, en la noche del jueves al viernes pasados.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques frecuentes de "bandidos", término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, y las que las autoridades califican a veces de "terroristas".

A esta situación de inseguridad se suman los ataques del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).