La UE aprueba un paquete de medidas para apoyar al sector del vino

El sector vitivinícola se encuentra en un momento de crisis por los cambios en las preferencias de los consumidores, los efectos del cambio climático y las incertidumbres comerciales.

Para responder a esta situación, el Consejo (países de la UE) adoptó este lunes un reglamento que pretende equilibrar mejor la oferta y la demanda, mejorar la adaptación al cambio climático y simplificar y armonizar las prácticas de etiquetado.

Se busca también fomentar la innovación, ampliar la flexibilidad de plantación y estimular las economías rurales, así como dar más capacidad al sector para responder a la evolución de las preferencias de los consumidores y aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes, indicó el Consejo en un comunicado.

El reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los Estados miembros podrán apoyar medidas como el arranque de viñedos para evitar el exceso de oferta y mantener la estabilidad del mercado, el apoyo a la innovación y la adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Se suprime la fecha de finalización del régimen de derechos de plantación y, en su lugar, se introduce un período de revisión de 10 años.

Los países podrán recibir más apoyo de la UE para inversiones relacionadas con el clima, incluidas la mitigación y la adaptación, hasta el 80 % de los costes subvencionables.

Las normas de etiquetado se simplificarán en toda la UE, reduciendo los costes administrativos y facilitando el comercio transfronterizo, algo que "beneficiará a los consumidores y los productores".

Los consumidores obtendrán un acceso más claro a la información, en particular por medio de etiquetas digitales y de pictogramas.

Los productores de vino podrán obtener ayudas específicas para desarrollar iniciativas de turismo vitivinícola que impulsen el crecimiento económico en las regiones rurales.

El término "sin alcohol" se aplicará a los productos con un contenido alcohólico inferior al 0,5 %, y se utilizará el término "0,0 %" para aquellos cuyo contenido alcohólico sea inferior al 0,05 %.

En el caso de los vinos con menor graduación alcohólica (con más del 0,5 % pero al menos un 30 % inferior a la graduación estándar), existirá la denominación "con menor graduación alcohólica", que sustituirá la sugerencia anterior de "bajo contenido de alcohol".

Los vinos destinados a la exportación estarán exentos del requisito de enumerar los ingredientes y proporcionar una declaración nutricional para el mercado interior de la UE, lo que reducirá la carga administrativa.

Para luchar contra enfermedades vegetales como la flavescencia dorada, el nuevo paquete proporcionará más apoyo, por ejemplo en forma de seguimiento, diagnóstico, formación e investigación.

El vino rosado podrá utilizarse como base para otros productos vitivinícolas aromatizados regionales, lo que amplía las posibilidades para el desarrollo de productos. Esto fomentará la innovación en productos emergentes y respaldará a aquellos productores que respondan a los nuevos gustos de los consumidores.