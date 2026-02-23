La UE prorroga un año más, hasta febrero de 2027, su misión naval en el mar Rojo

La decisión tuvo lugar "tras la revisión estratégica de la operación", indicó el Consejo (países UE) en un comunicado, y precisó que tendrá lugar una nueva revisión en 2026/2027.

El Consejo acordó además un importe de casi 15 millones de euros para cubrir los costes comunes de la operación durante el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

La operación contribuye a salvaguardar la libertad de navegación en el mar Rojo y las aguas circundantes "en respuesta a las amenazas constantes contra los buques mercantes". En particular, proporciona seguridad marítima defensiva, protege a los buques y apoya la estabilidad en "las rutas marítimas clave".

La UE aprobó en febrero de 2024 la operación Aspides, que está conformada por cuatro fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia, que colabora también con una patrulla aérea en la zona.

Su cuartel general está en la ciudad griega de Larisa y su comandante operacional es el griego Vasilios Griparis.

La operación tiene un mandato meramente defensivo, con el objetivo de escoltar a los buques mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, el Golfo de Adén y el mar Rojo, y derribar los posibles misiles o drones que puedan lanzarles los hutíes.