La UE sanciona a otras ocho personas por violaciones de los derechos humanos en Rusia

La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la UE, mientras los Veintisiete siguen tratando de llegar a un acuerdo político sobre el más amplio vigésimo paquete de sanciones contra Moscú por haber invadido Ucrania, que Hungría bloquea al condicionar su apoyo a que recupere el suministro de petróleo ruso a través de territorio ucraniano por oleoducto Druzhba, dañado por ataques rusos.

Por lo que respecta a las personas designadas hoy, estarán sujetas a una congelación de activos y se prohibirá a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición, indicó en un comunicado el Consejo de la Unión, que agregó que también se les prohibirá entrar o transitar por territorio comunitario.

Las nuevas inclusiones en la lista negra se dirigen contra miembros del poder judicial -dos jueces, un fiscal y un investigador- implicados en juicios por motivos políticos, responsables de condenar a los activistas rusos Dmitry Skurikhin y Oleg Belousov por “cargos de motivación política”.

Además, las medidas acordadas hoy se dirigen contra los directores de colonias penales y de un centro de detención preventiva.

En él, los presos políticos Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger y la periodista Maria Ponomarenko, que se pronunciaron contra la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y criticaron el régimen de Putin, fueron “recluidos y mantenidos en régimen de aislamiento y en condiciones inhumanas y degradantes”, detalló el Consejo.

Entre tanto, la UE sigue intentando lograr la unanimidad necesaria para sacar adelante el vigésimo paquete de sanciones contra Moscú a tiempo para el martes, cuando se cumplen cuatro años de guerra en Ucrania, pero la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, no se mostró optimista hoy a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

"Habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no habrá avances al respecto, pero sin duda seguiremos presionando", indicó.

La ministra rumana, Oana-Silvia Toiu, dijo “no estar segura” sobre si el nuevo paquete de sanciones se aprobará “mañana o esta semana”, pero confió en que “la estrategia es la correcta: aumentar la presión sobre la agresión”.

"No sé cuándo ocurrirá, pero la Unión Europea se mantendrá firme”, apostilló.

Sobre el veto que mantiene Hungría, el ministro lituano, Kestutis Budrys, indicó que “no podemos seguir así, no podemos regalar zanahorias cada vez (…). Me pregunto si deberíamos revisar el proceso de toma de decisiones”.

No obstante, mantuvo optimismo sobre que “quizá incluso hoy, quizá un poco más tarde”, salgan adelante las nuevas medidas restrictivas, que contemplan vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, y disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia.

El ministro polaco, Radoslaw Sikorski, consideró que el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán está utilizando “un clima de hostilidad hacia la víctima de la agresión”, Ucrania, para ganar apoyo de cara a las próximas elecciones generales húngaras.

Para el ministro francés, Jean-Noël Barrot, la cuestión no es "si" se aprobará esta ronda de sanciones, sino "cuándo".