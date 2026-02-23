Las intensas lluvias causan inundaciones y aludes en numerosas zonas de Perú

El departamento de Arequipa es por el momento el más afectado por las intensas lluvias y en los últimos días numerosas calles se han inundado. Además han sucedido varios aludes de fango y agua que han llegado a entrar en viviendas y han causado daños en carreteras, terrenos agrícolas y edificios.

Este lunes llegaron ministros al distrito de Yanahuara, uno de los más acomodados de la ciudad de Arequipa, donde se coordinan las acciones estatales para reparar los desperfectos en las vías y también la respuesta humanitaria para las poblaciones afectadas.

Ayer fallecieron un padre y su hijo menor de edad que fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Cayma, también en Arequipa, confirmó el alcalde local Juan Carlos Linares, lo que eleva a cuatro el número de fallecidos en esta región en la temporada de lluvias.

De la misma forma, en el departamento de Ica (sur), se han producido varios aludes que además de a poblaciones, han afectado a la Panamericana Sur, lo que ha provocado el cierre parcial de varios tramos durante el fin de semana.

Este lunes, un alud ocurrido en la mañana bloqueó el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocucaje, y durante horas, cientos de vehículos de carga pesada y de pasajeros permanecieron varados.

Por otro lado, en la costa norte, especialmente región de Piura, Tumbes y Lambayeque, se presentaron lluvias intensas de nivel rojo en los últimos días que también han ocasionado daños en infraestructuras y edificios.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó este lunes que existen 378 distritos de la sierra y costa norte en riesgo de verse afectados por deslizamientos y otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al aviso meteorológico del Senamhi, que anuncia la ocurrencia de "precipitaciones de moderada a fuerte intensidad hasta el miércoles 25 de febrero".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que varios ríos de estas regiones alcanzaron el umbral rojo, lo que pone en riesgo a poblaciones de comunidades aledañas.

Medios locales y usuarios de redes sociales han difundido imágenes del distrito turístico costero de Máncora, en Piura, donde las lluvias han destrozado un popular hostal y también hubo una intensa tormenta eléctrica.