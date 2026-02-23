Las protestas universitarias crecen en Irán en medio de la presión militar de Washington

Las principales movilizaciones se dieron en Teherán, donde cientos de alumnos clamaron contra la República Islámica en al menos siete centros de estudios y se produjeron quemas de la bandera de la República Islámica, un gesto poco habitual, según se puede ver en imágenes en redes sociales compartidas por ONG y medios opositores.

La quema de banderas de Estados Unidos e Israel es típico de las movilizaciones estatales iraníes y ahora parece que los universitarios se hacen eco de esa manera de protestar.

Si en las dos jornadas anteriores hubo protestas en las universidades capitalinas de Amir Kabir, Sharif y Teherán, hoy se sumaron además las de Ciencia y Tecnología, la femenina de Alzahra, Jaye Nasir y la de Ciencia y Cultura.

También hubo protestas en la Universidad Ferdosi de Mashad (noreste) y la Universidad Tecnológica de Isfahán (centro).

En todos estos centros se gritaron eslóganes como "Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán", "Luchamos, morimos, recuperaremos Irán" o "Yavid Sah" (viva el sha).

En las universidades capitalinas de Amir Kabir, Sharif y Teherán se vivieron contraprotestas a favor de la República Islámica, en las que se gritó "Muerte a Israel" y "Muerte a Estados Unidos" y en las que se quemaron banderas de esos países.

En la Universidad de Teherán se produjeron además choques entre lo que ONGs opositoras calificaron como basijis -milicianos islámicos- y estudiantes, sin que se haya informado de heridos.

Se trata de la tercera jornada consecutiva de protestas en centros universitarios desde que hace tres días se reanudara el curso académico y mes y medio después de la represión de las protestas que sacudieron el país en enero.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Las protestas en Irán se reanudan en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Estados Unidos ha enviado a la zona el portaaviones U.S.S. Abraham Lincoln, destructores, cruceros, submarinos, aviones de combate y decenas de aviones cisterna de reabastecimiento.

Según The New York Times, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración de Donald Trump, el mandatario estadounidense considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear.